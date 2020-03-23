Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yağalan köyünde 1000 metre telefon kablosunun çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgede, 4 telefon direğini keserek devirip 200 metre telefon kablosunu aracına taşıyan kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

Jandarma, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:32 Kaynak: AA

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