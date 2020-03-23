Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı
7 saat önce
Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yağalan köyünde 1000 metre telefon kablosunun çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, bölgede, 4 telefon direğini keserek devirip 200 metre telefon kablosunu aracına taşıyan kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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