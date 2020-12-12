Tokat'ta kablo hırsızları 6 köyü internetsiz bıraktı - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 kişi, internet kablolarını baltayla keserken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. 2 kişinin kestiği kablolar nedeniyle ilçede 6 köy internetsiz kaldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Fatih U. (18) ile Kaan Ş. (18) Fatih U.'ya ait 60 AAB 989 plakalı otomobille köye gitti. 2 kişi yanlarında getirdikleri baltayla direklere çıkıp internet kablolarını kesti. Çakır köyünde yaşayan vatandaşların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) sevk edildi. JASAT ekipleri yaptığı operasyonda Fatih U. ve Kaan Ş.'yi suçüstü yakaladı. İnternet kablolarını keserken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için Kaan Ş.'ye 3 bin 150 lira Fatih U.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, ayrıca ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı için toplam 6 bin 851 lira para cezası kesildi. 2 kişinin kestiği kablolar yüzünden ilçede 6 köy internetsiz kaldı. Çakır, Demirtaş, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli ve Ağcalan köylerinde yeniden internet erişimi sağlanması için ekipler çalışma başlattı.