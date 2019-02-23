Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

56 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen çocuk tutuklandı.

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi itfaiye müdürlüğü yanındaki özel bir firmaya ait 300 metre bakır kablonun çalınması üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki çocuktan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bulunan bakır kablo ise polis ekiplerince firmaya teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:48 Kaynak: AA

İtfaiye, Reşadiye, Tokat, Güncel
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