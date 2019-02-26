Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

40 dakika önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kuşcu köyünde kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Zanlının evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 450 metre kablo ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:28 Kaynak: AA

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