Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası
40 dakika önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kuşcu köyünde kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu bir kişi gözaltına alındı.
Zanlının evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 450 metre kablo ele geçirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:28 Kaynak: AA
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