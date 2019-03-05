Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dazya köyünde 900 metre kabloyu çalmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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