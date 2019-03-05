Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası
36 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dazya köyünde 900 metre kabloyu çalmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA
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