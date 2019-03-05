Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

36 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dazya köyünde 900 metre kabloyu çalmaya çalışan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek

BTS'den Gebze-Halkalı Hattı Uyarısı: Hayati Derecede Eksiklikler Var DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:26:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]