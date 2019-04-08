Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

55 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta demir makas, testere ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA

Jandarma, Erbaa, Tokat, Güncel
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