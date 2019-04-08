Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası
55 dakika önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta demir makas, testere ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:04 Kaynak: AA
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