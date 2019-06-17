Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiası
52 dakika önce
Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:37 Kaynak: AA
'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çördük köyünde kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 450 metre kablo, demir makas, testere ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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