Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiası
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Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiası

52 dakika önce

Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiası, System.String[]
Tokat'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çördük köyünde kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada 450 metre kablo, demir makas, testere ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Jandarma, Tokat, Güncel
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