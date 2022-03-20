Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

20.03.2022 17:25
Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Çamiçi Yaylası Küme Evleri mevkisinde 150 metre kablonun çalınması üzerine Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.C.K. (19), U.Ö. (21), A.K. (23) ve E.C.K'yı (19) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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Jandarma, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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