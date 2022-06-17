Baskın yapılan yerin drone ile çekilmiş görüntüsü
Avlanan sazanların suya salınması
Tokat'ta kaçak balık avlayan 3 kişiye yaklaşık 27 bin lira para cezası verildi
TOKAT - Almus ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 3 kişiye para cezası uygulandı.
Almus Baraj Gölü'nde devriye görevi yapan Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin kaçak balık avladığını belirledi.
Avlanan 240 kilogram civarındaki sazan suya salındı.
Kaçak avlanan 3 kişiye toplam yaklaşık 27 bin lira idari para cezası kesildi.
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