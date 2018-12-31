Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu

Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta 12 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta 12 litre kaçak içki ele geçirildi.


Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 karayolu Sokutaşı köyü yakınlarında yaptıkları rutin uygulamada bir aracı durdurdu.


Ekipler araçta yaptıkları arama 12 litre kaçak içki, ruhsatsız tabanca ve silaha ait mermiler buldu.


Hakkında işlem başlatılan şüpheliye bin 217 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:41 Kaynak: AA

Erbaa, Tokat, Güncel
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