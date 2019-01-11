Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu

Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu

6 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir araçta 120 litre kaçak içki ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde bir kişinin kaçak içki ürettiği bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri, evde yaptıkları aramada, 120 litre kaçak içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Jandarma, Erbaa, Tokat, Güncel
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