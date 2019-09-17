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Tokat'ta kaçak içki operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 942 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta kaçak içki operasyonu, System.String[]

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 942 litre kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde sahte içki yapıldığı ihbarını aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 942 litre kaçak içki, 2 ruhsatsız tüfek ile kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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