Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Tokat'ın Zile ve Turhal ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 kişi yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Zile ve Turhal ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı ve tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçesine bağlı Selamet köyü Sarı Çiğdemlik tepe mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı. Malzemelerine el konulan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Turhal ilçesinde de tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada tarihi eser niteliği taşıyan 27 taş obje, 2 tarihi çömlek, 1 mızrak ucu, 2 sikke, işlemeli sütun parçası ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:54 Kaynak: AA
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