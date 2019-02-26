Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan 12 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan 12 Kişi Suçüstü Yakalandı

37 dakika önce

Tokat'ta kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan 12 Kişi Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Tokat'ta kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hasanbaba köyü ve Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri 12 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:30 Kaynak: AA

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