Tokat'ta Kaçak Kazı Yapan 12 Kişi Suçüstü Yakalandı
37 dakika önce
Tokat'ta kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat
'ta kaçak kazı yapan 12 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hasanbaba köyü ve Almus
ilçesine bağlı Ormandibi
köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri 12 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:30 Kaynak: AA
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