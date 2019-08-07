Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
49 dakika önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:47 Kaynak: AA
'ın Turhal
ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızkayası köyünde kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
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