Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

49 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kızkayası köyünde kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Jandarma, Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]