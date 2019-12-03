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Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesi Tuzla köyü Büyüksaksağan mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzene çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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