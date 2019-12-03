Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesi Tuzla köyü Büyüksaksağan mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi üzene çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.


Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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