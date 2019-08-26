Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ütük köyünde kazı yapıldığı bilgisi aldı.


Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Jandarma, Tokat, Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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