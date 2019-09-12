Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyazıt köyünde kazı yapıldığı bilgisi aldı.


Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.


Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sulusaray, Jandarma, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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