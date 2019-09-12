Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
1 saat önce
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyazıt köyünde kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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