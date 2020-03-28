Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Tokat'ta 4 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.
Tokat'ta 4 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artova ilçesi Sağlıca köyü Dikilitaş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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