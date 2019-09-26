Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:40 Kaynak: AA
Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gökçeyol köyü Kemer Yaylası'nda kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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