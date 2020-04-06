Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
6 saat önce
Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bakışlı ve Gümenek köyleri yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:42 Kaynak: AA
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