Tokat'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı
1 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 Kaynak: AA
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin kazı yaparken kullandığı malzemelere el konuldu.
Zanlı adli makamlarca serbest bırakıldı.
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