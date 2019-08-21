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Tokat'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yapalak köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.


Jandarma ekipleri kazı yapan kişiyi suçüstü yakaladı.


Şüphelinin kazı yaparken kullandığı malzemelere el konuldu.

Zanlı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Jandarma, Tokat, Zile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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