Tokat'ta Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
1 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat
'ın Zile
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp
köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.
Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:05 Kaynak: AA
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