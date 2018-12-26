Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Turgutalp köyü Deliktaş mevkisinde kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Jandarma ekipleri 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:05 Kaynak: AA

Jandarma, Zile, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi Definecilerin Ortaya Çıkardığı Tavus Kuşu Mozaiği 1800 Yıllık

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 22:28:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]