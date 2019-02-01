Tokat'ta Kaçak Kazı Yapıldığı İddiası
56 dakika önce
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ın Zile
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, İğdir köyünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 dedektör, dizüstü bilgisayar, adaptör, sensör ile 80 metre kablo bulundu.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri, 8 kişiyi de yakaladı.
Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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