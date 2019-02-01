Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Kazı Yapıldığı İddiası

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapıldığı İddiası

56 dakika önce

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Kaçak Kazı Yapıldığı İddiası, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İğdir köyünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 dedektör, dizüstü bilgisayar, adaptör, sensör ile 80 metre kablo bulundu.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri, 8 kişiyi de yakaladı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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