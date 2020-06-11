Tokat'ta kaçak sigara imalathanesine baskın - Son Dakika

TOKAT'ta, polis ekiplerinin kaçak sigara imalathanesine düzenlediği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. İmalathanede bin 600 adet satışa hazır makaron sigara, 26 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yeri ve iki evde kaçak sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Polis ekipleri H.İ.E., E.G. ve M.E. isimli şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, 5 kompresör, 26,6 kg kıyılmış tütün, 3 bin kilitli poşet, bin 800 adet boş makaron, bin 600 doldurulmuş makaron, 15 TAPDK bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili evdeki 3 şüpheli alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.