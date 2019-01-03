Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta jandarma ekiplerince 515 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta jandarma ekiplerince 515 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ve Erbaa ilçelerinde İran plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.


Ekipler, otobüslerde yaptıkları aramada gizli bölümlerine ve valizlere gizlenmiş 515 paket gümrük kaçağı sigara buldu.


Valizlerin sahiplerine toplam 7 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:10 Kaynak: AA

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