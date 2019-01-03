Tokat'ta Kaçak Sigara Operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta jandarma ekiplerince 515 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Tokat
'ta jandarma ekiplerince 515 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Reşadiye
ve Erbaa
ilçelerinde İran
plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.
Ekipler, otobüslerde yaptıkları aramada gizli bölümlerine ve valizlere gizlenmiş 515 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Valizlerin sahiplerine toplam 7 bin 210 lira idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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