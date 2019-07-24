Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kaçak silah operasyonu
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Tokat'ta kaçak silah operasyonu

1 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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Tokat'ın Almus ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Ormanevleri mevkisinde silah atıldığı bilgisini aldı.
Jandarma ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada, bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 52 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı.
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:13 Kaynak: AA
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