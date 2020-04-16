Tokat'ta kaçak üretilen 402 litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta izinsiz üretilen 402 litre dezenfektana el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan ve satışını yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezinde 7 iş yerine düzenlenen operasyonda 402 litre el dezenfektanı ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.