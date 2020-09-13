Tokat'ta "Kadının Gücü Tokat'ın Gücü" Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Tokat'ta "Kadının Gücü Tokat'ın Gücü" Projesi tanıtıldı.

İl genelinde kadınların ürettikleri ürünlerin piyasada hak ettiği değeri elde etmesi, gizli kadın emeğinin ekonomik hayata katılımını sağlamak, kadınların becerisini teknoloji ile buluşturmak ve gıda ürünleri üretim süresini yılın tamamına yayma amacıyla 14 kadın kooperatifi, proje kapsamında Tokat Kadın Kooperatifleri çatısı altında bir araya getirildi.

Projenin tanıtımı için Cumhuriyet Meydanı'na il genelindeki kadın kooperatifleri stantlar açtı.

Programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun zaman çalıştıklarına işaret etti.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı olduğu dönemde İstanbul Belediye Meclisi üyelerini belirleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Zengin, "Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemi, ben o zaman AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanıydım. Bu listeleri yaparken bazı kadın arkadaşlarımızın ismi listede en alt sırada kaldı. Cumhurbaşkanımız o zaman bana dedi ki 'Özlem Hanım hiçbir kadının adını en alta yazmayalım. Bize bir kadının isminin en alta yazılması yakışmaz.' Bu bir yaklaşım ortaya koyuyor." diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

" Türkiye'de kadın konusu hep dertli yönleriyle konuşuluyor. Bugün özellikle olumlu bir sebeple burada olmayı çok önemsiyorum. Ümit veren, gelecek için önem arz eden bir mesele. Tokat'ın güzelliklerine, değerlerine sahip çıkılmasını, bunları sevmeyi çok önemsiyorum. Hani deniliyor ya 'köklerimize basalım ama geleceğe uzanalım'. Bu tarz projelerle bu olabiliyor. Kooperatiflerle ilgili önce hayalini kuran, sonra bu hayali hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyorum."

Zengin ve protokol üyeleri stantları gezerek kadınlarla bir süre sohbet etti.

Programa, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve kadınlar katıldı.