Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

12.04.2022 17:21
Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı

Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Tokat'ın Almus ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

İddiaya göre, Tokat Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan H.B. ile A.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, yanında bulunan tabancayla H.B'ye ateş etti.

Yaralanan H.B, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan A.G'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Devlet Hastanesi, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta kahvehanede çıkan tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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