Tokat'ta kaldırım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi tarafından bir süre önce kentin farklı noktalarında başlatılan kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Büyükbeybağı Mahallesi Sivas Caddesi'nde devam eden kaldırım düzenleme ve dekoratif led aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi.

Dört kilometrelik mesafede çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Eroğlu, Tapu İl Müdürlüğünün olduğu alandan Kemer Köprü istikametine kadar olan kısımda kaldırımları yenilediklerini söyledi.

Eroğlu, "Ayrıca ak zambak figürlü led dekoratif aydınlatmalarımızı yapıyoruz. Stadyumdan başlayarak, Kemer Köprü mevkisine kadar olan kısmın tamamı ışıklandırmaları ve kaldırımlarıyla devam etmiş olacak. Çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize, bölgemize ve Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha nice güzel çalışmalarda buluşmak ümidiyle, hayırlı olsun." dedi.