Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

25.04.2022 12:33

Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıcılık yapıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Olaya karıştıkları tespit edilen N.K, Z.G, B.Ç. ve G.A. operasyonla yakalandı.

Zanlıların 160 kişiden 1 milyon 350 bin lira alarak banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı
Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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