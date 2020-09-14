Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Tokat- Turhal kara yolu Atatürk Kavşağı'nda Abdulkadir Peker (21) idaresindeki 60 SB 211 plakalı otomobil ile Yılmaz Ş. yönetimindeki 06 FZ 1356 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı aileden Samet, İsmail, İbrahim ve Nurdagül Peker yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:53 - Kaynak: AA
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