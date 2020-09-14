Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı aileden Samet, İsmail, İbrahim ve Nurdagül Peker yaralandı.

Tokat- Turhal kara yolu Atatürk Kavşağı'nda Abdulkadir Peker (21) idaresindeki 60 SB 211 plakalı otomobil ile Yılmaz Ş. yönetimindeki 06 FZ 1356 plakalı kamyon çarpıştı.

Tokat 'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

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