Tokat'ta kamyonet ile iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Bu arada şişelerin kırılması sonucu bir miktar alkol kara yoluna döküldü.

Tokat 'ta alkol yüklü kamyonet ile 2 aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

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