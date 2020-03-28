Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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Tokat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
6 saat önce
Tokat'ın Pazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Pazar- Zile kara yolu Dereköyü yakınlarında S.A'nın kullandığı 60 DR 682 plaklı otomobil ile C.Y idaresindeki 60 PC 246 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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