Son Dakika Haberleri: Tokat'ta kan bağışında bulunanlara madalya
Son Dakika Güncel Tokat'ta kan bağışında bulunanlara madalya

Tokat'ta kan bağışında bulunanlara madalya

44 dakika önce

Tokat'ta Türk Kızılay 10 ve üzeri sayıda kan bağışında bulunan 110 kişiye madalya verdi.

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Tokat'ta Türk Kızılay 10 ve üzeri sayıda kan bağışında bulunan 110 kişiye madalya verdi.

Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında gerçekleşen madalya töreninde kan bağışçıları ödüllendirildi.

Törende konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, Türk Kızılay'ın milli bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Kızılay'ın Türk milletinin ortak değeri ve bir markası olduğuna işaret eden Balcı, "Kızılay sadece kan toplamaz aynı zamanda Türk milletinin zor gününde yanındadır. Depremde, yangında, heyelan, sınır içinde ve dışında dolayısıyla Türk Kızılay bir markadır. Çok güzel işler yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Türk Kızılay'ı destekleyen, bağış yapan bağışçılara, Türk milletine, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Balcı, Kızılay'ın aynı zamanda bir değer olduğunu belirterek, "Değerine değer katacak hareketlere, tutumlara devam etmemiz lazım. Tokat'ta da güzel çalışmalar yapılıyor. Tokatlı hemşehrilerimiz bu konuda çok iyiler. Her zaman Kızılay'ın yanında olduğumuzu ve destek olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından 10 ve üzeri sayıda kan bağışında bulunan 110 kişiye madalya verildi.

Kızılay, Balcı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:46 Kaynak: AA
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