Tokat'ta kaplıca havuzuna giren epilepsi hastası genç boğuldu - Son Dakika

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde kaplıca havuzuna giren epilepsi hastası genç, boğuldu.

Tokat Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında arkadaşlarıyla Sulusaray ilçesindeki kaplıcaya götürülen epilepsi hastası A.Ç. (18), havuza girdi.

Bu sırada epilepsi nöbeti başlayan A.Ç, boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan A.Ç, ambulansla kaldırıldığı Sulusaray İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.