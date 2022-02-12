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Tokat'ta kar çiçek seralarının yıkılmasına neden oldu - Son Dakika

Tokat'ta kar çiçek seralarının yıkılmasına neden oldu

12.02.2022 11:28
Tokat'ta kar çiçek seralarının yıkılmasına neden oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken çiçek seraları zarar gördü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken çiçek seraları zarar gördü.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından 90 dönümde kurulu 98 kesme çiçek serası çöktü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapan çiftçilerin seralarında çökme nedeniyle hasar oluştu.

İlçede serada çiçek yetiştiricileri yapan Salih Akbulut, AA muhabirine, 2007 yılından itibaren çiçek işi ile uğraştığını söyledi.

Daha önce aynı işi Antalya'da yaptıktan sonra memleketine döndüğünü anlatan Akbulut, "14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlığımız vardı. Aşırı kar yağışından dolayı seralarımız çöktü. İçindeki mahsullerimiz de gitti. Hayalimiz büyüktü ama yerle bir oldu. Mağdur kaldık, yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Zararlarının büyük olduğunu dile getiren Akbulut, "Seraları tekrar kaldırmak büyük külfet istiyor. Sadece seranın dönümü 260 lira. İçindeki mahsuller de ayrı bir maliyet. Seraları kaldırmaya çalışacağız. Bölgedeki bütün çiçekçiler mağdur." diye konuştu.

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Sevgililer Günü, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta kar çiçek seralarının yıkılmasına neden oldu - Son Dakika


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