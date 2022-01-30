TOKAT'TA KAR ŞENLİĞİ - Son Dakika

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan yöreye özgü ipli kayak ve kızak ile karın tadını çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi'nce bin 600 metre rakımlı Ortayayla bölgesinde kar şenliklerinin 7'ncisi düzenlendi. Şenliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile yöre halkı katıldı. Etkinliğe ilçeden ve çevredeki köylerden gelen yöre halkı, kendi yaptıkları ipli kayaklar ile eğlendi. Etkinlikte naylon poşet, tepsi gibi malzemelerle de kayanlar oldu. Protokol üyeleri de kızaklarla kayak keyfi yaptı. Şenlik kapsamında kar üstünde karakucak güreşleri de yapıldı.

Bulundukları bölgenin kar yağışı ilk alan ve en son eriyen yer olduğunu ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, "İpli kayak dediğimiz sistem Türkiye'de sadece bu yörede olan bir sistem. Bu kayaklar ağaçlardan yapılır. Onlara ip takılır, kara lastik diye tanımladığımız lastiklerde tam kayağın orta noktasına çakılarak değerlendirilir. Diğer kayaklardan farklı bir kayma metodu olarak bunlar yapılır. Bunu bizim dedelerimizden beri yapılan bir olaydır. Bu gelenek geleneksel bir ata sporu olarak burada uygulanıyordu. Biz bunu diğer kayak sezonlarıyla birleştirmek suretiyle geleneksel şölen haline getirdik" dedi.