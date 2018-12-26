Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Tatili

Tokat'ta Kar Tatili

58 dakika önce

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

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Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Tokat'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava koşulları nedeni ile il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini kaydetti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:32 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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