Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Tatili

Tokat'ta Kar Tatili

28 dakika önce

Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

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Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının kentte etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, Tokat İl merkezinde ve merkeze bağlı kasaba ve köyler ile Reşadiye ilçesinde 07 Ocak 2019 Pazartesi günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat, Güncel
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