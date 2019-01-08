Tokat'ta Kar Tatili
1 saat önce
Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Tokat
il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:03 Kaynak: İHA
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