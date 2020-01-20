Tokat'ta kar yağışı - Son Dakika
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Tokat'ta kar yağışı

6 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Güne kar yağışı ile uyanan vatandaşlar şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre olarak ölçülürken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.


İlçede kar yağışı devam ediyor.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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