Tokat'ta kar yağışı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Güne kar yağışı ile uyanan vatandaşlar şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre olarak ölçülürken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.



İlçede kar yağışı devam ediyor.