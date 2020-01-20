Tokat'ta kar yağışı - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı
6 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Güne kar yağışı ile uyanan vatandaşlar şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetre olarak ölçülürken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı.
İlçede kar yağışı devam ediyor.
Son Dakika Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi