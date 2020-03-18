Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Tokat- Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Turhal ve Yeşilyurt ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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