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TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ - Son Dakika

TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ

31.01.2022 10:20

TOKAT'ta gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'ta gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar trafikte zorlanırken, işçiler servislerin ilerleyememesi nedeniyle fabrikalara yürüyerek gitti.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kentte kar nedeniyle işçi servisleri fabrikaların bulunduğu bölgeye çıkamadı. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğünden ileriye gidemeyen servisler, işçileri Organize Sanayi Bölgesi levhasının bulunduğu alanda indirdi. İşçiler çalıştıkları fabrikalara yürüyerek gitti. Şehir içinde de buzlanma nedeniyle trafikte olumsuzluklar yaşandı. Yolda zaman zaman kayan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ
TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ
TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKAT'TA KAR YAĞIŞI HAYATI ETKİLEDİ - Son Dakika
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