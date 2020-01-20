Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 6, ilçelerden Almus'ta 15, Artova'da 6, Erbaa'da 2, Pazar'da 2, Yeşilyurt'ta 3 ve Zile'de 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt, Artova, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:16 Kaynak: AA
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