Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika
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Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı

6 saat önce

Tokat'ta gece başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı, System.String[]

Tokat'ta gece başlayan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Karayolları, İl Özel İdare Müdürlüğü ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yaptı.


Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği Tokat- Sivas kara yolunun Çamlıbel mevkisinde, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yollardaki karlar temizlendi.


Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.


Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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