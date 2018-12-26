Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
1 saat önce
Kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kar
yağışı nedeniyle Tokat- Sivas
kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel
ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bazı araçlar mahsur kaldı. Tokat'tan Sivas yönüne gidecek araçlar, yaklaşık bir saat bekletildi.
Karayolları ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlar yollarına devam etti.
Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Tokat genelinde kar yağışı etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA
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