Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolunda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bazı araçlar mahsur kaldı. Tokat'tan Sivas yönüne gidecek araçlar, yaklaşık bir saat bekletildi.

Karayolları ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlar yollarına devam etti.

Ekipler, yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat genelinde kar yağışı etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Çamlıbel, Sivas, Tokat, Kar, Güncel
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