Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

1 saat önce

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattıTokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilerken, Çamlıbel mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, Tokat-Sivas Karayolu'nun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Sivas istikametine seyir halinde olan araçlar durduruldu. Geyras mevkiinde trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, otomobil sürücülerine ise kar lastiği kontrolleri yapılarak yanlarında zincir bulundurmaları koşuluyla izin verildi. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yolda devam eden kar küreme çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların seyrine izin verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak Karakışın Esir Aldığı Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 13:02:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]