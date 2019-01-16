Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

29 dakika önce

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat- Sivas ve Tokat- Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı. Tırlar kent girişindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

Tokat-Niksar kara yolunun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller karda mahsur kaldı.

Zile- Yozgat kara yolu Kararyün mevkisinde de zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor ve Karayolları ekipleri çalışmalar yapıyor. Yolda çok sayıda tır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:21 Kaynak: AA

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