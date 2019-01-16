Tokat'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
29 dakika önce
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat-Sivas ve Tokat-Niksar kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede Tokat- Sivas
ve Tokat- Niksar
kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel
ve Kızıliniş mevkilerinde yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar karda mahsur kaldı. Tırlar kent girişindeki bir benzin istasyonunda bekletiliyor.
Tokat-Niksar kara yolunun Ormanbeyli köyü yakınlarında bazı tır ve otomobiller karda mahsur kaldı.
Zile- Yozgat
kara yolu Kararyün mevkisinde de zaman zaman yol trafiğe kapatılıyor ve Karayolları ekipleri çalışmalar yapıyor. Yolda çok sayıda tır bekletiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:21 Kaynak: AA
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